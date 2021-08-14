В Одесской области горсовет перестал принимать граждан без прививки от COVID
В Одесской области жителей Балтской объединенной территориальной громады не принимают в административных зданиях, если у них нет прививки против коронавируса или справки о выздоровлении от COVID-19.
Источник: "Думская"
Детали: По информации одесского издания, с 1 августа непривитых балтян и жителей сел, входящих в ОТГ, перестали пускать в административные помещения мэрии и старостинских округов.
Граждане жалуются, что без документа от семейного врача о вакцинации или о том, что человек переболел коронавирусной инфекцией, невозможно получить даже справку о составе семьи.
Ограничения были введены протоколом заседания комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, которое прошло 6 июля. При этом соответствующих распоряжений мэра, главного санитарного врача и решений горсовета или его исполкома нет.
Комиссии по ТЭБ и ЧС при советах разных уровней являются совещательными органами, их протокольные решения не являются нормативно-правовыми актами.