Патріарх Варфоломій та митрополит Епіфаній очолять літургію в Києві
22 серпня вселенський патріарх православних Варфоломій та митрополит київський і всієї України Епіфаній очолять урочисту літургію в Києві біля Софійського собору.
Джерело: пресслужба Київської Митрополії Української православної церкви (ПЦУ)
Дослівно: "В неділю, 22 серпня 2021 року, на території собору Святої Софії в м. Києві під відкритим небом відбудеться урочиста Божественна літургія, яку очолять два Предстоятелі – Всесвятійший Вселенський Патріарх Варфоломій та Блаженнійший Митрополит Київський і всієї України Епіфаній".
Деталі: Богослужіння почнеться о 9:00.
21 серпня о 10:00 відбудеться також урочиста зустріч і подячна молитва (доксологія) вселенського патріарха у Михайлівському Золотоверхому соборі з нагоди прибуття в Україну.
ПЦУ запрошує духовенство і вірян до спільної молитви вранці 22 серпня.
Охочих просять враховувати заходи безпеки.