Патріарх Варфоломій та митрополит Епіфаній очолять літургію в Києві

22 серпня вселенський патріарх православних Варфоломій та митрополит київський і всієї України Епіфаній очолять урочисту літургію в Києві біля Софійського собору.

Джерело: пресслужба Київської Митрополії Української православної церкви (ПЦУ)

Дослівно: "В неділю, 22 серпня 2021 року, на території собору Святої Софії в м. Києві під відкритим небом відбудеться урочиста Божественна літургія, яку очолять два Предстоятелі – Всесвятійший Вселенський Патріарх Варфоломій та Блаженнійший Митрополит Київський і всієї України Епіфаній".

Деталі: Богослужіння почнеться о 9:00.

21 серпня о 10:00 відбудеться також урочиста зустріч і подячна молитва (доксологія) вселенського патріарха у Михайлівському Золотоверхому соборі з нагоди прибуття в Україну.

ПЦУ запрошує духовенство і вірян до спільної молитви вранці 22 серпня.

Охочих просять враховувати заходи безпеки.