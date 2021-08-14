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Патріарх Варфоломій та митрополит Епіфаній очолять літургію в Києві

Субота, 14 серпня 2021, 11:50

22 серпня вселенський патріарх православних Варфоломій та митрополит київський і всієї України Епіфаній очолять урочисту літургію в Києві біля Софійського собору.

Джерело: пресслужба Київської Митрополії Української православної церкви (ПЦУ)

Дослівно: "В неділю, 22 серпня 2021 року, на території собору Святої Софії в м. Києві під відкритим небом відбудеться урочиста Божественна літургія, яку очолять два Предстоятелі – Всесвятійший Вселенський Патріарх Варфоломій та Блаженнійший Митрополит Київський і всієї України Епіфаній".

Деталі: Богослужіння почнеться о 9:00.

21 серпня о 10:00 відбудеться також урочиста зустріч і подячна молитва (доксологія) вселенського патріарха у Михайлівському Золотоверхому соборі з нагоди прибуття в Україну.

ПЦУ запрошує духовенство і вірян до спільної молитви вранці 22 серпня.

Охочих просять враховувати заходи безпеки.

Теми: Православна Церква Українирелігія


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