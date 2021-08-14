Патриарх Варфоломей и митрополит Епифаний возглавят литургию в Киеве

22 августа вселенский патриарх православных Варфоломей и митрополит Киевский и всея Украины Епифаний возглавят торжественную литургию в Киеве у Софийского собора.

Источник: пресс-служба Киевской Митрополии Украинской православной церкви (ПЦУ)

Дословно: "В воскресенье, 22 августа 2021 года, на территории собора Святой Софии в г. Киеве под открытым небом состоится торжественная Божественная литургия, которую возглавят два Предстоятеля – Всесвятейший Вселенский Патриарх Варфоломей и Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний".

Детали: Богослужение начнется в 9:00.

21 августа в 10:00 состоится также торжественная встреча и благодарственная молитва (доксология) вселенского патриарха в Михайловском Златоверхом соборе по случаю прибытия в Украину.

ПЦУ приглашает духовенство и верующих к общей молитве утром 22 августа.

Желающих просят учитывать меры безопасности.