Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Патриарх Варфоломей и митрополит Епифаний возглавят литургию в Киеве

Суббота, 14 августа 2021, 11:50
Патриарх Варфоломей и митрополит Епифаний возглавят литургию в Киеве

22 августа вселенский патриарх православных Варфоломей и митрополит Киевский и всея Украины Епифаний возглавят торжественную литургию в Киеве у Софийского собора.

Источник: пресс-служба Киевской Митрополии Украинской православной церкви (ПЦУ)

Дословно: "В воскресенье, 22 августа 2021 года, на территории собора Святой Софии в г. Киеве под открытым небом состоится торжественная Божественная литургия, которую возглавят два Предстоятеля – Всесвятейший Вселенский Патриарх Варфоломей и Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний".

Детали: Богослужение начнется в 9:00.

21 августа в 10:00 состоится также торжественная встреча и благодарственная молитва (доксология) вселенского патриарха в Михайловском Златоверхом соборе по случаю прибытия в Украину.

ПЦУ приглашает духовенство и верующих к общей молитве утром 22 августа.

Желающих просят учитывать меры безопасности.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Православная Церковь Украинырелигия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

Все новости...
Православная Церковь Украины
Хулиганство и злостное неповиновение: на Киевщине во время перехода из УПЦ МП в ПЦУ возник конфликт
В Киево-Печерской лавре пасхальные службы провели и ПЦУ, и УПЦ МП
Епифаний открестился от политического влияния на ПЦУ: контролировать церковь никто не будет
Последние новости
06:24
Нетаньяху назвал три "предпосылки для мира" в Секторе Газа
05:38
Генштаб опроверг информацию о гибели более 100 бойцов на Авдеевском направлении
05:22
ОбновленоВ Киеве и области была воздушная тревога из-за ракетной опасности
04:32
ФБР расследует угрозы судьям после снятия Трампа с президентских выборов – CNN
03:50
В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук
03:22
фото, видеоВ оккупированной Феодосии прогремели мощные взрывы, возник пожар в порту
02:28
Законопроект о мобилизации предлагает электронные повестки и изменение призывного возраста
01:36
Оккупанты в очередной раз перекрывали Крымский мост
00:54
Враг ударил по Сумщине из артиллерии и минометов, над областью сбит FPV-дрон
00:02
ОбновленоРоссияне запускали ударные БПЛА с юга
Все новости...
Реклама: