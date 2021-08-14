У "Борисполі" в пасажирів рейсу з Дубай вилучили партію iPhone
Субота, 14 серпня 2021, 12:02
У пункті пропуску "Бориспіль" прикордонники викрили двох громадян України, які намагалися нелегально перевезти через кордон партію нових телефонів iPhone 12 Pro Max.
Джерело: Державна прикордонна служба України
Деталі: Товари вдалося виявити завдяки взаємодії прикордонників та митників, які діяли за інформацією оперативно-розшукового підрозділу Окремого контрольно-пропускного пункту "Київ".
Сучасні ґаджети пасажири рейсу з м. Дубай поклали у валізи та ручну поклажу.
Всього у багажі українців 1991 та 1992 року народження знайшли 25 телефонів iPhone, загальна вартість яких, за оцінкою, сягає 1 мільйона гривень.
Працівники митниці склали протокол про порушення митних правил за ст. 471 Митного кодексу України.