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У "Борисполі" в пасажирів рейсу з Дубай вилучили партію iPhone

Субота, 14 серпня 2021, 12:02

У пункті пропуску "Бориспіль" прикордонники викрили двох громадян України, які намагалися нелегально перевезти через кордон партію нових телефонів iPhone 12 Pro Max.

Джерело: Державна прикордонна служба України

Деталі: Товари вдалося виявити завдяки взаємодії прикордонників та митників, які діяли за інформацією оперативно-розшукового підрозділу Окремого контрольно-пропускного пункту "Київ".

 

Сучасні ґаджети пасажири рейсу з м. Дубай поклали у валізи та ручну поклажу. 

Всього у багажі українців 1991 та 1992 року народження знайшли 25 телефонів iPhone, загальна вартість яких, за оцінкою, сягає 1 мільйона гривень.

Працівники митниці склали протокол про порушення митних правил за ст. 471 Митного кодексу України.

Теми: контрабандаПрикордонна служба


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