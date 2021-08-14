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В "Борисполе" у пассажиров рейса из Дубай изъяли партию iPhone

Суббота, 14 августа 2021, 12:02

В пункте пропуска "Борисполь" пограничники разоблачили двух граждан Украины, которые пытались нелегально перевезти через границу партию новых телефонов iPhone 12 Pro Max.

Источник: Государственная пограничная служба Украины

Детали: Товары удалось обнаружить благодаря взаимодействию пограничников и таможенников, которые действовали по информации оперативно-розыскного подразделения Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев".

 

Современные гаджеты пассажиры рейса из г. Дубай положили в чемоданы и ручную кладь.

Всего в багаже ​​украинцев 1991 и 1992 года рождения нашли 25 телефонов iPhone, общая стоимость которых, по оценке, достигает 1 миллиона гривен.

Работники таможни составили протокол о нарушении таможенных правил по ст. 471 Таможенного кодекса Украины.

Темы: контрабандаПограничная служба
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