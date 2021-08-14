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Молдова обмежила роботу ресторанів і закладів культури через зростання кількості заражень

Субота, 14 серпня 2021, 13:13

У Молдові у зв’язку зі зростанням кількості заражень коронавірусом оголосили "помаранчевий" рівень небезпеки та посилили карантинні обмеження.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker, таке рішення 13 серпня затвердила Національна надзвичайна комісія з громадського здоров’я. 

Святкування в кафе і ресторанах будуть дозволені за умови заповнення зали не більш ніж на 50% місткості, а у великих закладах загальна кількість гостей не може перевищувати 250 осіб.

З 50% заповнення зали повинні працювати також кінотеатри, театри і музеї.

Зберігається вимога маскового режиму у закритих публічних приміщеннях, транспорті, а також надворі у місцях значного скупчення людей.  

Від тих, хто прибуває з-за кордону, вимагають надати довідку про щеплення, або негативний результат ПЛР або антиген тесту, або довідку про перенесену хворобу. За відсутності одного з цих документів вимагається 14-денна самоізоляція, яку можна завершити достроково, здавши тест. 

Ці вимоги не поширюються на дітей до 12 років, молодих людей до 18 років, які їдуть на екзамени або навчання, та деяких інших категорій. 

Раніше Молдова ділила країни за ризиком поширення коронавірусу і для в’їзду з червоної зони самоізоляція була обов’язковою. 

Зростання щоденного приросту заражень у Молдові, після показників менше 100 з кінця травня, почалось у середині липня. Останні два дні показники наблизились до 300. На піку попередньої хвилі в країні реєстрували понад 2000 хворих щоденно. 

"Українська правда" у Threads

Теми: МолдовакоронавірусCovid-2019епідеміякарантин
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