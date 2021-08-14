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Молдова ограничила работу ресторанов и заведений культуры из-за роста числа заражений

Суббота, 14 августа 2021, 13:13

В Молдове в связи с ростом числа заражений коронавирусом объявили "оранжевый" уровень опасности и усилили карантинные ограничения.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker, такое решение 13 августа утвердила Национальная чрезвычайная комиссия по общественному здоровью.

Празднование в кафе и ресторанах будут разрешены при условии заполнения зала не более чем на 50% вместимости, а в больших заведениях общее количество гостей не может превышать 250 человек.

С 50% заполнения зала должны работать также кинотеатры, театры и музеи.

Сохраняется требование масочного режима в закрытых публичных помещениях, транспорте, а также на улице в местах значительного скопления людей.

От тех, кто прибывает из-за границы, требуют предоставить справку о прививках, или отрицательный результат ПЦР или антиген теста, или справку о перенесенной болезни. При отсутствии одного из этих документов требуется 14-дневная самоизоляция, которую можно завершить досрочно, сдав тест. 

Эти требования не распространяются на детей до 12 лет, молодых людей до 18 лет, которые едут на экзамены или учебу, и некоторые другие категории. 

Ранее Молдова делила страны по риску распространения коронавируса и для въезда из красной зоны самоизоляция была обязательной.

Рост ежедневного прироста заражений в Молдове, после показателей менее 100 с конца мая, началсяь в середине июля. Последние два дня показатели приблизились к 300. На пике предыдущей волны в стране регистрировали более 2000 больных ежедневно.

Темы: МолдовакоронавирусCovid-2019эпидемиякарантин
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