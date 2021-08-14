Нідерланди відкриють школи та університети попри пандемію

Школи та вищі навчальні заклади у Нідерландах з початком нового навчального року відкриються для очного навчання - після майже півтора року перерви через пандемію коронавірусу.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє DPA.

Про відновлення навчання в класах і аудиторіях у п’ятницю оголосив прем’єр Марк Рютте.

Водночас, нічні клуби і бари, які після локдауну встигли попрацювати лиш два тижні перед новою хвилею епідемії, поки залишаться закритими.

Рютте зазначив, що в уряді не хочуть ризикувати і повторити помилку, яка призвела до сплеску заражень на початку липня. "Потрібно діяти дуже обережно", - зазначив він.

Останні кілька тижнів ситуація після стрибка заражень продовжує покращуватися, але показники захворюваності залишаються досить високими.

Перехід до нового етапу послаблення обмежень очікується не раніше 20 вересня - тоді можуть скасувати масковий режим у громадському транспорті, за умови, що приріст заражень і показники госпіталізації залишатимуться низькими.

В уряді сподіваються, що усі карантинні обмеження можливо буде скасувати з початку листопада.

На цей час у Нідерландах повністю щеплені від коронавірусу 71% дорослих та понад 84% щеплені принаймні першою дозою.