Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Нідерланди відкриють школи та університети попри пандемію

Субота, 14 серпня 2021, 13:18

Школи та вищі навчальні заклади у Нідерландах з початком нового навчального року відкриються для очного навчання - після майже півтора року перерви через пандемію коронавірусу.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє DPA.

Про відновлення навчання в класах і аудиторіях у п’ятницю оголосив прем’єр Марк Рютте. 

Водночас, нічні клуби і бари, які після локдауну встигли попрацювати лиш два тижні перед новою хвилею епідемії, поки залишаться закритими. 

Рютте зазначив, що в уряді не хочуть ризикувати і повторити помилку, яка призвела до сплеску заражень на початку липня. "Потрібно діяти дуже обережно", - зазначив він. 

Останні кілька тижнів ситуація після стрибка заражень продовжує покращуватися, але показники захворюваності залишаються досить високими. 

Перехід до нового етапу послаблення обмежень очікується не раніше 20 вересня - тоді можуть скасувати масковий режим у громадському транспорті, за умови, що приріст заражень і показники госпіталізації залишатимуться низькими. 

В уряді сподіваються, що усі карантинні обмеження можливо буде скасувати з початку листопада. 

На цей час у Нідерландах повністю щеплені від коронавірусу 71% дорослих та понад 84% щеплені принаймні першою дозою.

"Українська правда" у Threads

Теми: НідерландиепідеміякарантинCovid-2019освіта
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Усі новини...
Нідерланди
Зеленський поговорив із Рютте: Зафіксували, коли почнеться навчання українців на F-16
Коаліційний уряд Нідерландів розпався через суперечки щодо міграції – ЗМІ
Палата представників Нідерландів визнала Голодомор геноцидом народу України
Останні новини
09:33
Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни
09:21
Помер чиновник, який підірвався на російській міні у Бєлгородській області
09:05
Пристайко застеріг від "креативу" з призначенням посла у Британії
08:50
Уночі росіяни атакували Херсон: є поранені цивільні
08:38
У Литві натякнули Орбану на потребу вийти з ЄС
08:21
Збройні сили знищили ще близько тисячі окупантів
08:18
оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті
07:38
На Авдіївському напрямку наші воїни за добу відбили 34 атаки – Генштаб
07:02
У США засудили експрацівника ФБР за роботу на російського олігарха
06:05
ISW проаналізував російський план окупації України до 2026 року, що опублікував Bild
Усі новини...
Реклама: