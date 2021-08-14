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Нідерланди відкриють школи та університети попри пандемію

Субота, 14 серпня 2021, 13:18

Школи та вищі навчальні заклади у Нідерландах з початком нового навчального року відкриються для очного навчання - після майже півтора року перерви через пандемію коронавірусу.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє DPA.

Про відновлення навчання в класах і аудиторіях у п’ятницю оголосив прем’єр Марк Рютте. 

Водночас, нічні клуби і бари, які після локдауну встигли попрацювати лиш два тижні перед новою хвилею епідемії, поки залишаться закритими. 

Рютте зазначив, що в уряді не хочуть ризикувати і повторити помилку, яка призвела до сплеску заражень на початку липня. "Потрібно діяти дуже обережно", - зазначив він. 

Останні кілька тижнів ситуація після стрибка заражень продовжує покращуватися, але показники захворюваності залишаються досить високими. 

Перехід до нового етапу послаблення обмежень очікується не раніше 20 вересня - тоді можуть скасувати масковий режим у громадському транспорті, за умови, що приріст заражень і показники госпіталізації залишатимуться низькими. 

В уряді сподіваються, що усі карантинні обмеження можливо буде скасувати з початку листопада. 

На цей час у Нідерландах повністю щеплені від коронавірусу 71% дорослих та понад 84% щеплені принаймні першою дозою.

Теми: НідерландиепідеміякарантинCovid-2019освіта


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