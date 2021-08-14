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Нидерланды откроют школы и университеты несмотря на пандемию

Суббота, 14 августа 2021, 13:18

Школы и высшие учебные заведения в Нидерландах с началом нового учебного года откроются для очного обучения - после почти полтора года перерыва из-за пандемии коронавируса.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает DPA.

О возобновлении обучения в классах и аудиториях в пятницу объявил премьер Марк Рютте.

В то же время, ночные клубы и бары, которые после локдауна успели поработать только две недели перед новой волной эпидемии, пока останутся закрытыми.

Рютте отметил, что в правительстве не хотят рисковать и повторить ошибку, которая привела к всплеску заражений в начале июля. "Нужно действовать очень осторожно", - отметил он.

Последние несколько недель ситуация после прыжка заражений продолжает улучшаться, но показатели заболеваемости остаются достаточно высокими.

Переход к новому этапу ослабления ограничений ожидается не ранее 20 сентября - тогда могут отменить масочный режим в общественном транспорте, при условии, что прирост заражений и показатели госпитализации будут оставаться низкими.

В правительстве надеются, что все карантинные ограничения можно будет отменить с начала ноября.

На сегодня в Нидерландах полностью привиты от коронавируса 71% взрослых и более 84% привиты по крайней мере первой дозой.

Темы: НидерландыэпидемиякарантинCovid-2019образование
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