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У Києві у п'ятницю виявили 198 випадків COVID

Субота, 14 серпня 2021, 13:29

У Києві за минулу добу виявили 198 хворих на коронавірус, дві людини померли, 310 людей одужали.

Джерело: міський голова Києва Віталій Кличко у Facebook 

Деталі: Серед 198 нових хворих 121 жінка (віком від 21 до 86 років), 69 чоловіків (віком від 18 до 82 років), 4 дівчинки (від 5 до 12 років) і 4 хлопчики (від 1 до 16 років)/

У цю п’ятницю госпіталізували 53 хворих із коронавірусом та 20 осіб із підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому (54), Солом‘янському (45) та Святошинському (29) районах.

 

За весь час пандемії у столиці України коронавірус виявили у 221 129 осіб, із них 5 257 хворих померли, 214 009 осіб одужали. 

Теми: Covid-2019коронавірусКиїв


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