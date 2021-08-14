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В Киеве в пятницу обнаружили 198 случаев COVID

Суббота, 14 августа 2021, 13:29

В Киеве за минувшие сутки обнаружили 198 больных коронавирус, два человека умерли, 310 человек выздоровели.

Источник: городской глава Киева Виталий Кличко в Facebook

Детали: Среди 198 новых больных 121 женщина (в возрасте от 21 до 86 лет), 69 мужчин (в возрасте от 18 до 82 лет), 4 девочки (от 5 до 12 лет) и 4 мальчика (от 1 до 16 лет)

В эту пятницу госпитализировали 53 больных с коронавирусом и 20 с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком (54), Соломенском (45) и Святошинском (29) районах.

 

За все время пандемии в столице Украины коронавирус обнаружили у 221 129 человек, из них 5 257 больных умерли, 214 009 человек выздоровели.

Темы: Covid-2019коронавирусКиев
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