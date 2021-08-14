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Нацкорпус йде мітингувати під Офісом президента, поліція на чатах

Субота, 14 серпня 2021, 13:44
nationalcorps.org

Представники "Національного корпусу" о 13-й годині почали збиратися на Майдані Незалежності в Києві, щоб піти мітингувати під Офіс президента, який посилено охороняє поліція. 

Джерело: Нацкорпус, кореспондент "Інтерфакс-Україна

Дослівно Нацкорпус: "Наші колони формуються на Майдані Незалежності, і скоро ми почнемо рух до Офісу Президента. Сьогодні тут збираються ветерани, громадські діячі, волонтери, небайдужі до долі власної країни громадяни. 

Йдемо до ОП, щоб дати зрозуміти владі: нас не зламати репресіями, тиском, сфабрикованими політичними справами. Ми не допустимо  реалізації зрадницьких домовленостей та капітуляції країни перед Кремлем".

Деталі: Офіс президента України взято Національною поліцією під посилену охорону через запланований мітинг партії "Національний корпус".

 

Нацкорпус планує провести в суботу акцію протесту біля Офісу президента України, вимагаючи відмовитися від імплементації т.зв. "формули Штайнмайера" в українське законодавство і відновлення подачі води в Крим.

 

Люди вийшли з протестними плакатами, дехто приніс із собою автомобільні шини.

Теми: націоналістиОфіс президентаакціїполіція


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