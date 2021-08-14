Нацкорпус идет митинговать под Офисом президента, полиция начеку

Представители "Национального корпуса" в 13 часов начали собираться на Майдане Независимости в Киеве, чтобы пойти митинговать под Офис президента, который усиленно охраняет полиция.

Источник: Нацкорпус, корреспондент "Интерфакс-Украина"

Дословно Нацкорпус: "Наши колонны формируются на Майдане Независимости, и скоро мы начнем движение к Офису президента. Сегодня здесь собираются ветераны, общественные деятели, волонтеры, неравнодушные к судьбе собственной страны граждане.

Идем к ОП, чтобы дать понять власти: нас не сломать репрессиями, давлением, сфабрикованными политическими делами. Мы не допустим реализации предательских договоренностей и капитуляции страны перед Кремлем".

Детали: Офис президента Украины взят Национальной полицией под усиленную охрану из-за запланированного митинга партии "Национальный корпус".

Нацкорпус планирует провести в субботу акцию протеста у Офиса президента Украины, требуя отказаться от имплементации т.н. "формулы Штайнмайера" в украинском законодательстве и возобновления подачи воды в Крым.

Люди вышли с протестными плакатами, некоторые принесли с собой автомобильные шины.