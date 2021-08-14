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Активіста з Китаю, який утік від переслідувань, поки залишать в Україні

Субота, 14 серпня 2021, 15:33

Затриманий активіст із Китаю Їлісен Айеркен залишиться в Україні щонайменше до кінця року, доки триватиме процедура розгляду заяви про надання статусу біженця.

Джерело: "Радіо Свобода" з посиланням на Чопський прикордонний загін і Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області

Деталі: 24-річний громадянин КНР Їлісен Айеркен, казах за національністю (його казахське ім’я Єрсін Єркінули), якого 8 серпня затримали за порушення українсько-словацького кордону, залишиться в Україні, доки розглядатимуть його заяву про надання статусу біженця. Таке рішення ухвалене за результатами судового засідання Ужгородського міськрайонного суду, що відбулося 13 серпня.

Кілька днів тому Айеркен був прийнятий в порядку Угоди про реадмісію осіб за незаконний перетин державного кордону з України в Словаччину, зазначила Олена Трачук, речниця Чопського прикордонного загону. 

Суд ухвалив рішення про  його затримання до завершення процедури розгляду заяви про захист. 

"Дана особа наразі документована довідкою про звернення за захистом в Україні, яка дійсна до кінця цього року", – сказала Трачук.

За її словами, чоловіка в листопаді минулого року вже затримували на Львівщині співробітники Державної прикордонної служби України при спробі незаконно потрапити в Польщу. Тоді при собі він мав копію посвідчення особи громадянина КНР.

"За рішенням суду він отримав стягнення у вигляді штрафу і за рішенням Личаківського районного суду затриманий на термін 6 місяців до ідентифікації особи. Поки він перебував у пункті тимчасового тримання, він звернувся з заявою про надання захисту в Україні і був документований відповідною довідкою. На початку грудня 2020 року іноземець був звільнений з пункту тимчасового тримання за рішенням апеляційного адміністративного суду", – каже речниця. 

"Поки в Державній міграційній службі тривав розгляд його звернення, чоловік вчергове порушив українське законодавство і в перших числах серпня 2021 року незаконно перетнув кордон, щоб потрапити в країни ЄС", – пояснила Трачук.

Після затримання за незаконний перетин кордону словацькими прикордонниками Їлісен Айеркен (це китайська передача його казахського імені Єрсін Єркінули) подав іще одну заяву про захист в Україні.

Наразі після рішення суду активіст перебуває в пункті тимчасового тримання іноземців Чопського прикордонного загону.

Передісторія: Їлісен Айеркен родом із Сіньцзян-Уйгурського автономного району на північному заході Китаю, і він утік звідти через переслідування мусульман комуністичною владою країни.

Теми: судкордонСловаччинаКитай


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