Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Активіста з Китаю, який утік від переслідувань, поки залишать в Україні

Субота, 14 серпня 2021, 15:33
Активіста з Китаю, який утік від переслідувань, поки залишать в Україні

Затриманий активіст із Китаю Їлісен Айеркен залишиться в Україні щонайменше до кінця року, доки триватиме процедура розгляду заяви про надання статусу біженця.

Джерело: "Радіо Свобода" з посиланням на Чопський прикордонний загін і Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області

Деталі: 24-річний громадянин КНР Їлісен Айеркен, казах за національністю (його казахське ім’я Єрсін Єркінули), якого 8 серпня затримали за порушення українсько-словацького кордону, залишиться в Україні, доки розглядатимуть його заяву про надання статусу біженця. Таке рішення ухвалене за результатами судового засідання Ужгородського міськрайонного суду, що відбулося 13 серпня.

Кілька днів тому Айеркен був прийнятий в порядку Угоди про реадмісію осіб за незаконний перетин державного кордону з України в Словаччину, зазначила Олена Трачук, речниця Чопського прикордонного загону. 

Суд ухвалив рішення про  його затримання до завершення процедури розгляду заяви про захист. 

"Дана особа наразі документована довідкою про звернення за захистом в Україні, яка дійсна до кінця цього року", – сказала Трачук.

За її словами, чоловіка в листопаді минулого року вже затримували на Львівщині співробітники Державної прикордонної служби України при спробі незаконно потрапити в Польщу. Тоді при собі він мав копію посвідчення особи громадянина КНР.

"За рішенням суду він отримав стягнення у вигляді штрафу і за рішенням Личаківського районного суду затриманий на термін 6 місяців до ідентифікації особи. Поки він перебував у пункті тимчасового тримання, він звернувся з заявою про надання захисту в Україні і був документований відповідною довідкою. На початку грудня 2020 року іноземець був звільнений з пункту тимчасового тримання за рішенням апеляційного адміністративного суду", – каже речниця. 

"Поки в Державній міграційній службі тривав розгляд його звернення, чоловік вчергове порушив українське законодавство і в перших числах серпня 2021 року незаконно перетнув кордон, щоб потрапити в країни ЄС", – пояснила Трачук.

Після затримання за незаконний перетин кордону словацькими прикордонниками Їлісен Айеркен (це китайська передача його казахського імені Єрсін Єркінули) подав іще одну заяву про захист в Україні.

Наразі після рішення суду активіст перебуває в пункті тимчасового тримання іноземців Чопського прикордонного загону.

Передісторія: Їлісен Айеркен родом із Сіньцзян-Уйгурського автономного району на північному заході Китаю, і він утік звідти через переслідування мусульман комуністичною владою країни.

"Українська правда" в Threads

Теми: судкордонСловаччинаКитай
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Усі новини...
суд
Грета Тунберг постане перед судом за непокору поліції
Адвокат загиблого Гуменюка не вірить, що той сам себе підірвав
Вибух у суді Києва: підозрюваний зачинився всередині конвойного приміщення
Останні новини
09:33
Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни
09:21
Помер чиновник, який підірвався на російській міні у Бєлгородській області
09:05
Пристайко застеріг від "креативу" з призначенням посла у Британії
08:50
Уночі росіяни атакували Херсон: є поранені цивільні
08:38
У Литві натякнули Орбану на потребу вийти з ЄС
08:21
Збройні сили знищили ще близько тисячі окупантів
08:18
оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті
07:38
На Авдіївському напрямку наші воїни за добу відбили 34 атаки – Генштаб
07:02
У США засудили експрацівника ФБР за роботу на російського олігарха
06:05
ISW проаналізував російський план окупації України до 2026 року, що опублікував Bild
Усі новини...
Реклама: