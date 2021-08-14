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Активиста из Китая, сбежавшего от преследований, пока оставят в Украине

Суббота, 14 августа 2021, 15:33

Задержанный активист из Китая Илисен Айеркен останется в Украине минимум до конца года, пока будет длиться процедура рассмотрения заявления о предоставлении статуса беженца.

Источник: "Радио Свобода" со ссылкой на Чопский пограничный отряд и Ужгородский горрайонный суд Закарпатской области

Детали: 24-летний гражданин КНР Илисен Айеркен, казах по национальности (его казахское имя Ерсин Еркинулы), которого 8 августа задержали за нарушение украинско-словацкой границы, останется в Украине, пока будут рассматривать его заявление о предоставлении статуса беженца. Такое решение принято по результатам судебного заседания Ужгородского горрайонного суда, состоявшегося 13 августа.

Несколько дней назад Айеркен был принят в порядке Соглашения о реадмиссии лиц за незаконное пересечение государственной границы с Украиной в Словакию, отметила Елена Трачук, пресс-секретарь Чопского пограничного отряда.

Суд принял решение о его задержании до завершения процедуры рассмотрения заявления о защите.

"Данное лицо пока документировано справкой об обращении за защитой к Украине, которая действительна до конца этого года", – сказала Трачук.

По ее словам, мужчину в ноябре прошлого года уже задерживали во Львовской области сотрудники Государственной пограничной службы Украины при попытке незаконно попасть в Польшу. Тогда при себе он имел копию удостоверения личности гражданина КНР.

"По решению суда он получил наказание в виде штрафа и по решению Лычаковского районного суда задержан на срок 6 месяцев до идентификации личности. Пока он находился в пункте временного содержания, он обратился с заявлением о предоставлении защиты в Украине и был документирован соответствующей справкой. В начале декабря 2020 года иностранец был освобожден из пункта временного содержания по решению апелляционного административного суда", – говорит пресс-секретарь.

"Пока в Государственной миграционной службе длилось разбирательство его обращения, мужчина в очередной раз нарушил украинское законодательство и в первых числах августа 2021 года незаконно пересек границу, чтобы попасть в страны ЕС", – пояснила Трачук.

После задержания за незаконное пересечение границы словацкими пограничниками Илисен Айеркен (это китайская передача его казахского имени Ерсин Еркинулы) подал еще одно заявление о защите в Украине.

Сейчас после решения суда активист находится в пункте временного содержания иностранцев Чопского пограничного отряда.

Предыстория: Илисен Айеркен родом из Синьцзян-Уйгурского автономного района на северо-западе Китая, и он сбежал оттуда из-за преследований мусульман коммунистической властью страны.

Темы: судграницаСловакияКитай
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