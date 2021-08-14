У центрі Праги відкрилася виставка, присвячена незалежності України

14 серпня на одній з центральних вулиць Праги відкрили фотовиставку, на якій зібрали світлини з найвизначніших подій з часів здобуття Україною незалежності 24 серпня 1991 року.

Джерело: Радіо Свобода

Деталі: Виставка організована посольством України в Чеській республіці.

У суботу виставку урочисто відкрив посол України в Чехії Євген Перебийніс разом із журналістом та письменником, колишнім в’язнем російських гібридних сил Станіславом Асєєвим. Триватиме експозиція "30 років свободи" до 30 серпня 2021 року.

Пряма мова Асєєва: "Те, що ми сьогодні зібралися, хоч і невеличкою громадою, є дуже символічним як і вся експозиція. І для тих, хто просто проходить Прагою треба розповідати, що взагалі відбувається в нашій країні, як вона дійшла до свого 30-річчя".