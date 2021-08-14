В центре Праги открылась выставка, посвященная независимости Украины
14 августа на одной из центральных улиц Праги открыли фотовыставку, на которой собрали фотографии из важнейших событий со времен обретения Украиной независимости 24 августа 1991 года.
Источник: Радио Свобода
Детали: Выставка организована посольством Украины в Чешской республике.
В субботу выставку торжественно открыл посол Украины в Чехии Евгений Перебыйнис вместе с журналистом и писателем, бывшим узником российских гибридных сил Станиславом Асеевым. Продлится экспозиция "30 лет свободы" до 30 августа.
Прямая речь Асеева: "То, что мы сегодня собрались, хоть и небольшой общиной, очень символично, как и вся экспозиция. И тем, кто просто проходит по Праге, надо рассказывать, что вообще происходит в нашей стране, как она достигла до своего 30-летия".