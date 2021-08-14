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В центре Праги открылась выставка, посвященная независимости Украины

Суббота, 14 августа 2021, 17:44

14 августа на одной из центральных улиц Праги открыли фотовыставку, на которой собрали фотографии из важнейших событий со времен обретения Украиной независимости 24 августа 1991 года.

Источник: Радио Свобода

Детали: Выставка организована посольством Украины в Чешской республике.

В субботу выставку торжественно открыл посол Украины в Чехии Евгений Перебыйнис вместе с журналистом и писателем, бывшим узником российских гибридных сил Станиславом Асеевым. Продлится экспозиция "30 лет свободы" до 30 августа.

Прямая речь Асеева: "То, что мы сегодня собрались, хоть и небольшой общиной, очень символично, как и вся экспозиция. И тем, кто просто проходит по Праге, надо рассказывать, что вообще происходит в нашей стране, как она достигла до своего 30-летия".

Темы: День НезависимостиЧехияУкраинапразднования
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