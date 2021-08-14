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У Франції вп’яте проходять багатотисячні протести проти паспортів здоров’я

Субота, 14 серпня 2021, 18:32

У Франції п’яту суботу поспіль проходять акції протесту проти вимоги ковідних "паспортів здоров’я" для доступу до низки послуг та проти обов’язкової вакцинації для медиків.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BFMTV.

Акції почались у десятках великих і малих міст - Парижі, Марселі, Тулузі, Ліоні, Ніцці, Ліллі, Нарбонні та інших. Очікується до 250 тисяч людей, загалом анонсували 200 демонстрацій.

У Парижі заплановано три демонстрації. Перша, організована Флоріаном Філіппо - колишнім соратником Марін Ле Пен з "Національного об’єднання", а нині лідером гурту "Патріоти" - рушила від площі Каталонії, рухаючись до Порт-Руаяль. Друга зібралась біля Порт Доре і організована активістом, близьким до "жовтих жилетів". Ще одна, зібрана активістами, вирушила від Пляс де Бурс.

Люди вигукують "Свобода", "Макрона у відставку" та співають "Марсельєзу".

Переважна більшість акцій на цей час проходять без інцидентів. У Ліоні повідомляють про штовханину протестувальників з поліцією, правоохоронці застосували сльозогінний газ.

В містечку По на крайньому півдні країни окремі учасники акції закидали фарбою фасад приміщення з офісами ЗМІ та гукали "Колаборанти!" проходячи повз нього.

За оцінками Міністерства внутрішніх справ, минулими вихідними на акції по всій території країни вийшли понад 237 тисяч людей. 

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Теми: Франціямітингикарантинкоронавірус


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