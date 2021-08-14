Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Во Франции в пятый раз проходят многотысячные протесты против "паспортов здоровья"

Суббота, 14 августа 2021, 18:32

Во Франции пятую субботу подряд проходят акции протеста против требования ковидных "паспортов здоровья" для доступа к ряду услуг и против обязательной вакцинации для медиков.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BFMTV.

Акции начались в десятках больших и малых городов - Париже, Марселе, Тулузе, Лионе, Ницце, Лилле, Нарбонне и других. Ожидается участие до 250 000 человек, всего анонсировали 200 демонстраций.

В Париже запланировано три акции. Первая организована Флорианом Филиппо - бывшим соратником Марин Ле Пен с "Национального объединения", сейчас лидером группы "Патриоты" - и началась от площади Каталонии, двигаясь к Порт-Руаяль.

Вторая собралась у Порт Доре и организована активистом, близким к "желтым жилетам". Еще одна, собранная активистами, отправилась от Пляс де Бурс.

Люди выкрикивают "Свобода", "Макрона в отставку" и поют "Марсельезу".

Большинство акций проходят без инцидентов. В Лионе сообщают о драке протестующих с полицией, силовики применили слезоточивый газ.

В городке По на крайнем юге страны отдельные участники акции забросали краской фасад помещения с офисами СМИ и кричали "Коллаборанты!", проходя мимо.

По оценкам Министерства внутренних дел, в прошлые выходные на акции по всей территории страны вышли более 237 000 человек.

Читайте также: Дискриминация ради здоровья: как Франция ограничила права невакцинированных.

Темы: Франциямитингикарантинкоронавирус
powered by lun.ua
Главное сегодня

Байден одобрил развертывание дополнительных вооруженных сил в Афганистане

Избиение журналиста: в Нацкорпусе говорят, что нападавшие извинились

В США всплеск Covid среди детей, врачи винят "Дельту"

видеоНа Говерле потерялся ребенок, спасатели и военные развернули поиски

видео, фотоПосле беспорядков под ОП молодчики избили журналиста

Министр внутренних дел Монастырский отреагировал на столкновения под ОП

Все новости...
Франция
Во Франции произошел технический сбой в системе "паспортов здоровья"
Во Франции вандалы повредили более 20 центров вакцинации и тестирования
Месси идет во французский клуб, уже прибыл в Париж
Последние новости
03:33
Израиль возмутил польский закон об украденной нацистами собственности, отзывает дипломата
02:41
Наводнение в Турции: Почти 60 человек погибли
01:38
Иран вводит шестидневный локдаун — страна в эпицентре заболеваемости COVID
00:40
Байден одобрил развертывание дополнительных вооруженных сил в Афганистане
23:54
Избиение журналиста: в Нацкорпусе говорят, что нападавшие извинились
23:31
В США всплеск Covid среди детей, врачи винят "Дельту"
22:36
Талибы захватили один из крупнейших городов Афганистана
21:51
видеоНа Говерле потерялся ребенок, спасатели и военные развернули поиски
21:16
фото, обновленоНа Гаити произошло мощное землетрясение, сотни людей погибли
20:42
видео, фотоПосле беспорядков под ОП молодчики избили журналиста
Все новости...