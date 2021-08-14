Во Франции в пятый раз проходят многотысячные протесты против "паспортов здоровья"

Во Франции пятую субботу подряд проходят акции протеста против требования ковидных "паспортов здоровья" для доступа к ряду услуг и против обязательной вакцинации для медиков.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BFMTV.

Акции начались в десятках больших и малых городов - Париже, Марселе, Тулузе, Лионе, Ницце, Лилле, Нарбонне и других. Ожидается участие до 250 000 человек, всего анонсировали 200 демонстраций.

В Париже запланировано три акции. Первая организована Флорианом Филиппо - бывшим соратником Марин Ле Пен с "Национального объединения", сейчас лидером группы "Патриоты" - и началась от площади Каталонии, двигаясь к Порт-Руаяль.

Вторая собралась у Порт Доре и организована активистом, близким к "желтым жилетам". Еще одна, собранная активистами, отправилась от Пляс де Бурс.

Люди выкрикивают "Свобода", "Макрона в отставку" и поют "Марсельезу".

Большинство акций проходят без инцидентов. В Лионе сообщают о драке протестующих с полицией, силовики применили слезоточивый газ.

#manifestation14aout - Ça chauffe place Bellecour. Des manifestants chargent les forces de l’ordre, ils répliquent avec du gaz lacrymogène.#Lyon @lyonmag pic.twitter.com/zvRB7jlw4F — Lyon Mag (@lyonmag) August 14, 2021

В городке По на крайнем юге страны отдельные участники акции забросали краской фасад помещения с офисами СМИ и кричали "Коллаборанты!", проходя мимо.

По оценкам Министерства внутренних дел, в прошлые выходные на акции по всей территории страны вышли более 237 000 человек.

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