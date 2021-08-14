Після безладів під ОП молодики побили журналіста

Після акції "Зупинимо капітуляцію", яка проходила під Офісом президента в суботу, на кореспондента видання "Букви" Олександра Кужельного було скоєно напад. Прокуратура взяла розслідування інциденту під свій контроль.

Джерело: повідомлення Нацполіції, Букви

Деталі: Як повідомляє видання, після завершення акції на Банковій Кужельного наздогнала група осіб, вони в агресивній формі вимагали у представника ЗМІ видалити фотографії, які він зробив під час заходу. Також до фотокореспондента застосували силу.

У мережі опублікували відеозапис на якому зафіксовано, як б’ють Кужельного.

За фактом заподіяння тілесних ушкоджень кореспонденту у зв’язку із здійсненням ним професійної діяльності вже відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345-1 КК України (погроза або насильство щодо журналіста).

Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснює Печерська окружна прокуратура, вона також взяла розслідування інциденту під свій контроль.

Букви

Обережно, на відео – нецензурна лексика та сцени насильства: