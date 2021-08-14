Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

После беспорядков под ОП молодчики избили журналиста

Суббота, 14 августа 2021, 20:42
После беспорядков под ОП молодчики избили журналиста

После акции "Остановим капитуляцию", которая проходила под Офисом президента в субботу, на корреспондента издания "Буквы" Александра Кужельного было совершено нападение. Прокуратура взяла расследование инцидента под свой контроль.

Источник: сообщение Нацполиции, Буквы

Детали: Как сообщает издание, после завершения акции на Банковой Кужельного догнала группа лиц, они в агрессивной форме требовали у представителя СМИ удалить фотографии, которые он сделал во время мероприятия. Также к фотокорреспонденту применили силу.

В сети опубликовали видеозапись на которой зафиксировано, как бьют Кужельного.

По факту причинения телесных повреждений корреспонденту в связи с осуществлением им профессиональной деятельности уже открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 345-1 УК Украины (угроза или насилие в отношении журналиста).

Процессуальное руководство в указанном уголовном производстве осуществляет Печерская окружная прокуратура, она также взяла расследование инцидента под свой контроль.

 
Буквы

Осторожно, на видео - нецензурная лексика и сцены насилия:

"Украинская правда" в Threads

Темы: митингиСМИнападение
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

Все новости...
митинги
Во Франции за неделю беспорядков задержали около 3,5 тыс. человек, сожгли почти 6 тыс. авто
Во Франции второй раз ночь прошла относительно спокойно, но снова есть задержанные
Сотни ромов в Чехии вышли на протест, требуя защиты из-за конфликта с украинцами
Последние новости
06:24
Нетаньяху назвал три "предпосылки для мира" в Секторе Газа
05:38
Генштаб опроверг информацию о гибели более 100 бойцов на Авдеевском направлении
05:22
ОбновленоВ Киеве и области была воздушная тревога из-за ракетной опасности
04:32
ФБР расследует угрозы судьям после снятия Трампа с президентских выборов – CNN
03:50
В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук
03:22
фото, видеоВ оккупированной Феодосии прогремели мощные взрывы, возник пожар в порту
02:28
Законопроект о мобилизации предлагает электронные повестки и изменение призывного возраста
01:36
Оккупанты в очередной раз перекрывали Крымский мост
00:54
Враг ударил по Сумщине из артиллерии и минометов, над областью сбит FPV-дрон
00:02
ОбновленоРоссияне запускали ударные БПЛА с юга
Все новости...
Реклама: