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После беспорядков под ОП молодчики избили журналиста

Суббота, 14 августа 2021, 20:42

После акции "Остановим капитуляцию", которая проходила под Офисом президента в субботу, на корреспондента издания "Буквы" Александра Кужельного было совершено нападение. Прокуратура взяла расследование инцидента под свой контроль.

Источник: сообщение Нацполиции, Буквы

Детали: Как сообщает издание, после завершения акции на Банковой Кужельного догнала группа лиц, они в агрессивной форме требовали у представителя СМИ удалить фотографии, которые он сделал во время мероприятия. Также к фотокорреспонденту применили силу.

В сети опубликовали видеозапись на которой зафиксировано, как бьют Кужельного.

По факту причинения телесных повреждений корреспонденту в связи с осуществлением им профессиональной деятельности уже открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 345-1 УК Украины (угроза или насилие в отношении журналиста).

Процессуальное руководство в указанном уголовном производстве осуществляет Печерская окружная прокуратура, она также взяла расследование инцидента под свой контроль.

 
Буквы

Осторожно, на видео - нецензурная лексика и сцены насилия:

Темы: митингиСМИнападение
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