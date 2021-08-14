После беспорядков под ОП молодчики избили журналиста
После акции "Остановим капитуляцию", которая проходила под Офисом президента в субботу, на корреспондента издания "Буквы" Александра Кужельного было совершено нападение. Прокуратура взяла расследование инцидента под свой контроль.
Источник: сообщение Нацполиции, Буквы
Детали: Как сообщает издание, после завершения акции на Банковой Кужельного догнала группа лиц, они в агрессивной форме требовали у представителя СМИ удалить фотографии, которые он сделал во время мероприятия. Также к фотокорреспонденту применили силу.
В сети опубликовали видеозапись на которой зафиксировано, как бьют Кужельного.
По факту причинения телесных повреждений корреспонденту в связи с осуществлением им профессиональной деятельности уже открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 345-1 УК Украины (угроза или насилие в отношении журналиста).
Процессуальное руководство в указанном уголовном производстве осуществляет Печерская окружная прокуратура, она также взяла расследование инцидента под свой контроль.
Осторожно, на видео - нецензурная лексика и сцены насилия:
З'явилося відео нападу на кореспондента #Букв pic.twitter.com/DwaJsQgfdU— Букви (@Bykvu) August 14, 2021