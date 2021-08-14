На Говерлі загубилася дитина, рятувальники й військові розгорнули пошуки
Субота, 14 серпня 2021, 21:51
На горі Говерла тривають пошуки малолітньої дитини, яка відстала від туристичної групи та заблукала.
Джерело: повідомлення ДСНС
Деталі: 14 серпня, близько 19:05, під час підйому 6 туристів по зеленому маршруту на гору Говерла, поблизу Ворохти від групи відстав та заблукав хлопчик 2015 року народження.
У пошукових роботах беруть учать 4 рятувальника 5 надзвичайників та 11 військовослужбовців 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади ЗСУ, які перебували в таборі на Говерлі.
Також до пошуків долучилися 2 рятувальники на квадроциклі.
Дослівно: "Оголошено "Збір-Аварія" пошуково-рятувального відділення ДСНС міста Яремче. Пошуки дитини тривають".
Українська правда