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На Говерлі загубилася дитина, рятувальники й військові розгорнули пошуки

Субота, 14 серпня 2021, 21:51
Ілюстративне фото

На горі Говерла тривають пошуки малолітньої дитини, яка відстала від туристичної групи та заблукала.

Джерело: повідомлення ДСНС

Деталі: 14 серпня, близько 19:05, під час підйому 6 туристів по зеленому маршруту на гору Говерла, поблизу Ворохти від групи відстав та заблукав хлопчик 2015 року народження.

У пошукових роботах беруть учать 4 рятувальника 5 надзвичайників та 11 військовослужбовців 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади ЗСУ, які перебували в таборі на Говерлі.

Також до пошуків долучилися 2 рятувальники на квадроциклі.

Дослівно: "Оголошено "Збір-Аварія" пошуково-рятувального відділення ДСНС міста Яремче. Пошуки дитини тривають".

Українська правда
Теми: дітинадзвичайна подіяІвано-Франківська область


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