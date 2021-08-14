На Говерле потерялся ребенок, спасатели и военные развернули поиски

На горе Говерла продолжаются поиски малолетнего ребенка, которая отстала от туристической группы и заблудилась.

Источник: сообщение ГСЧС

Детали: 14 августа, около 19:05, во время подъема 6 туристов по зеленому маршруту на гору Говерла, вблизи Ворохты от группы отстал и заблудился мальчик 2015 рождения.

В поисковых работах участвуют 4 спасателя, 5 чрезвычайников и 11 военнослужащих 10-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ, которые находились в лагере на Говерле.

Также к поискам присоединились 2 спасателя на квадроцикле.

Дословно: "Объявлен "Сбор-Авария" поисково-спасательного отделения ГСЧС города Яремче. Поиски ребенка продолжаются".