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У США сплеск Covid серед дітей, лікарі звинувачують "Дельту"

Субота, 14 серпня 2021, 23:31
Фото: Suraksha hospital

Кількість дітей, госпіталізованих з Covid-19 у Сполучених Штатах, досягла рекордно високого рівня.

Джерело: Reuters

Деталі: У США за останню добу госпіталізували 1902 дітей з коронавірусною хворобою, це найбільше з початку пандемії.

Лікарі зауважили, що причиною збільшення кількості госпіталізацій є варіант Covid "Дельта", який швидко поширюється серед переважно невакцинованих людей. Дітям до 12 років не роблять щеплення проти коронавірусу, через це вони більш уразливі до інфекції.

Наразі діти складають близько 2,4% загальнонаціональних госпіталізацій Covid-19 у США.

Колишня очільниця Американської академії педіатрії Саллі Гоза заявила, що від "Дельти" постраждають саме діти.

Пряма мова Гози: "Це не торішній Covid. Цей – гірший. І наші діти найбільше постраждають від нього".

Більше деталей: У Флориді, Техасі та Арізоні заклади освіти вводять обов'язкове носіння масок у школах, незважаючи на накази губернаторів штатів, які забороняють округам запроваджувати такі правила.

Найбільша в країні профспілка вчителів, Національна асоціація освіти, цього тижня виступила на підтримку обов'язкової вакцинації своїх членів.

Теми: дітикоронавірусСША


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