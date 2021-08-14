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В США всплеск Covid среди детей, врачи винят "Дельту"

Суббота, 14 августа 2021, 23:31
В США всплеск Covid среди детей, врачи винят Дельту
Фото: Suraksha hospital

Количество детей, госпитализированных с Covid-19 в Соединенных Штатах, достигло рекордно высокого уровня.

Источник: Reuters

Детали: В США за последние сутки госпитализировали 1902 детей с коронавирусной болезнью, это наибольшее количество с начала пандемии.

Врачи отмечают, что причиной увеличения количества госпитализаций является вариант Covid "Дельта", который быстро распространяется среди преимущественно невакцинированных людей. Детям до 12 лет не делают прививки против коронавируса, поэтому они более уязвимы к инфекции.

Сейчас дети составляют около 2,4% общенациональных госпитализаций Covid-19 в США.

Бывшая руководительница Американской академии педиатрии Салли Гоза заявила, что от "Дельты" пострадают именно дети.

Прямая речь Гозы: "Это не прошлогодний Covid. Этот - хуже. И наши дети больше всего пострадают от него".

Больше деталей: Во Флориде, Техасе и Аризоне учебные заведения вводят обязательное ношение масок в школах, несмотря на приказы губернаторов штатов, запрещающие округам вводить такие правила.

Крупнейший в стране профсоюз учителей, Национальная ассоциация образования, на этой неделе выступил в поддержку обязательной вакцинации своих членов.

"Украинская правда" в Threads

Темы: детикоронавирусСША
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