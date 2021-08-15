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Ізраїль обурив польський закон про вкрадену нацистами власність, відкликає дипломата

Неділя, 15 серпня 2021, 03:33

Ізраїль відкликав свого дипломатичного представника у Варшаві після того, як президент Польщі Анджей Дуда схвалив закон, який ускладнить для євреїв повернення власності, втраченої під час і після Другої світової війни.

Джерело: BBC з посиланням на міністра закордонних справ Ізраїлю Яіра Лапіда

Деталі: Зокрема Лапід назвав польський закон "аморальним" та "антисемітським" та порекомендував послу Польщі в Ізраїлі залишитися в його літню відпустку в Польщі. За словами Лапіда, посол "повинен використовувати наявний у нього час, щоб пояснити полякам, що Голокост означає для громадян Ізраїлю та наскільки ми не потерпимо презирства до пам'яті жертв і пам'яті Голокосту".

Закон стосується вимог щодо власності, вкраденої нацистською Німеччиною, а потім захопленої комуністичним режимом Польщі, і  встановлює 30-річний ліміт на оскарження таких конфіскацій. BBC пише, що як і здебільшого невдовзі після війни, багато неврегульовані претензії тепер будуть заблоковані.

Уряд Польщі заявляє, що ця зміна покладе край періоду правового хаосу.

Теми: ПольщаІзраїль


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