Израиль возмутил польский закон об украденной нацистами собственности, отзывает дипломата

Израиль отозвал своего дипломатического представителя в Варшаве после того, как президент Польши Дуда одобрил закон, который усложнит для евреев возвращения собственности, потерянной во время и после Второй мировой войны.

Источник: BBC со ссылкой на министра иностранных дел Израиля Яира Лапида

Детали: В частности Лапид назвал польский закон "аморальным" и "антисемитским" и порекомендовал послу Польши в Израиле остаться в его летний отпуск в Польше. По словам Лапида, посол "должен использовать имеющееся у него время, чтобы объяснить полякам, что Холокост означает для граждан Израиля и насколько мы не потерпим презрения к памяти жертв и памяти Холокоста".

Закон касается требований по собственности, украденной нацистской Германией, а затем захваченной коммунистическим режимом Польши, и устанавливает 30-летний лимит на обжалование таких конфискаций. BBC пишет, что как и в большинстве случаев вскоре после войны, многие неурегулированные претензии теперь будут заблокированы.

Правительство Польши заявляет, что это изменение положит конец периода правового хаоса.