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Іспанія встановила попередній температурний рекорд — +47°C

Неділя, 15 серпня 2021, 06:17
Іспанія встановила попередній температурний рекорд — +47°C

Іспанія встановила новий попередній температурний рекорд - 47,2 градуса за Цельсієм.

Джерело: AP з посиланням на Державне метеорологічне агентство Іспанії, Всесвітня метеорологічна організація

Деталі: Зазначається, що потенційний новий рекорд був зафіксований в Монторо, Кордова. У разі підтвердження це перевищить попередній рекорд країни (46,9 за Цельсієм), встановлений неподалік у липні 2017 року.

Державне метеорологічне агентство Іспанії  заявило, що за останнє десятиліття зареєстрували  24 показники аномальної спеки, що вдвічі більше, ніж в попередні 30 років.

Повідомляється, що спека настала всього за кілька днів після того, як Сицилія повідомила про температуру 48,8 градуса за Цельсієм, яка також очікує на підтвердження і буде найвищою з коли-небудь зареєстрованих в Європі.

Всесвітня метеорологічна організація повідомила, що серпень для Середземномор'я зазвичай спекотний і сухий, однак температури, які спостерігаються цього літа, є екстремальними і типовими для того, що ми очікуємо від зміни клімату.

Поточний рекорд спеки в Європі був встановлений в 1977 році в Афінах - 48,0 за Цельсієм.

Нагадаємо: Нещодавня спекотна хвиля по всій Південній Європі сприяла масовим пожежам у Туреччині, Греції, Алжирі та інших районах Середземномор’я.

"Українська правда" у Threads

Теми: Іспаніяпогода
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