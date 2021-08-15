Испания установила предварительный температурный рекорд — +47°C

Испания установила новый предварительный температурный рекорд - 47,2 градуса по Цельсию.

Источник: AP со ссылкой на Государственное метеорологическое агентство Испании, Всемирная метеорологическая организация

Детали: Отмечается, что потенциальный новый рекорд был зафиксирован в Монторо, Кордова. В случае подтверждения это превысит предыдущий рекорд страны (46,9 по Цельсию), установленный неподалеку в июле 2017 года.

Государственное метеорологическое агентство Испании заявило, что за последнее десятилетие зарегистрировали 24 показателя аномальной жары, что вдвое больше, чем за предыдущие 30 лет.



Сообщается, что жара наступила всего через несколько дней после того, как Сицилия сообщила о температуре 48,8 градуса по Цельсию, которая также ожидает подтверждения и будет самой высокой из когда-либо зарегистрированных в Европе.

Всемирная метеорологическая организация сообщила, что август для Средиземноморья обычно жаркий и сухой, однако температуры, которые наблюдаются этим летом, являются экстремальными и типичными для того, что мы ожидаем от изменения климата.

Текущий рекорд жары в Европе был установлен в 1977 году в Афинах - 48,0 по Цельсию.

Напомним: Недавняя жаркая волна по всей Южной Европе способствовала массовым пожарам в Турции, Греции, Алжире и других районах Средиземноморья.