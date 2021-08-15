Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Испания установила предварительный температурный рекорд — +47°C

Воскресенье, 15 августа 2021, 06:17

Испания установила новый предварительный температурный рекорд - 47,2 градуса по Цельсию.

Источник: AP со ссылкой на Государственное метеорологическое агентство Испании, Всемирная метеорологическая организация

Детали: Отмечается, что потенциальный новый рекорд был зафиксирован в Монторо, Кордова. В случае подтверждения это превысит предыдущий рекорд страны (46,9 по Цельсию), установленный неподалеку в июле 2017 года.

Государственное метеорологическое агентство Испании заявило, что за последнее десятилетие зарегистрировали 24 показателя аномальной жары, что вдвое больше, чем за предыдущие 30 лет.

Сообщается, что жара наступила всего через несколько дней после того, как Сицилия сообщила о температуре 48,8 градуса по Цельсию, которая также ожидает подтверждения и будет самой высокой из когда-либо зарегистрированных в Европе.

Всемирная метеорологическая организация сообщила, что август для Средиземноморья обычно жаркий и сухой, однако температуры, которые наблюдаются этим летом, являются экстремальными и типичными для того, что мы ожидаем от изменения климата.

Текущий рекорд жары в Европе был установлен в 1977 году в Афинах - 48,0 по Цельсию.

Напомним: Недавняя жаркая волна по всей Южной Европе способствовала массовым пожарам в Турции, Греции, Алжире и других районах Средиземноморья.

Темы: Испанияпогода
powered by lun.ua
Главное сегодня

Президент Афганістану Ашраф Гані складе свої повноваження в найближчі кілька годин.

видео Талибы отпускают заключенных крупнейшей в Афганистане тюрьмы

Талибы вошли в Кабул, правительство Афганистана готовится к мирной передаче власти

Скандальный дрифт в Киеве: гонщик рассказал свою версию событий

фото, видеоВ Карпатах продолжаются поиски мальчика, который потерялся на Говерле

В Киеве на два дня приостановят вакцинацию

Все новости...
Испания
Месси идет во французский клуб, уже прибыл в Париж
В Мадриде задержали одного из боссов итальянской мафии
Посольство призвало прекратить травлю и преследование футболиста Зозули в Испании
Последние новости
15:56
Германия отправляет военные транспортные самолеты для эвакуации граждан из Кабула
15:42
фотоМужчина напал на полицейского и медика во время вызова: полицейский погиб
15:12
Техгигант IBM позволит вакцинированным сотрудникам вернуться в офис с сентября
15:04
Жара в Испании: температура превысила +47 градусов
14:58
фотоВ центре Днепра прогремел взрыв: двое погибших
14:36
В Британии созывают парламент с каникул из-за ситуации в Афганистане
14:35
Рынок земли: количество сделок превысило 6,5 тысяч
14:26
Президент Афганістану Ашраф Гані складе свої повноваження в найближчі кілька годин.
14:03
видео Талибы отпускают заключенных крупнейшей в Афганистане тюрьмы
14:00
В Италии арестовали двух фермеров, намеренно устроивших лесные пожары
Все новости...