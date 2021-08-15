В Україні за добу 695 нових випадків коронавірусу і 17 смертей

За добу 14 серпня в Україні зафіксували 695 нових підтверджених випадків коронавірусу, з них 50 випадків серед дітей і 5 серед медиків, 17 хворих померли.

Джерело: МОЗ

Дослівно: "За минулу добу госпіталізовано – 569 осіб, одужали – 238 осіб".

Деталі: Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (87), Івано-Франківській (60), Одеській (59), Дніпропетровській (58) та Харківській (53) областях.

За добу зробили 30 тисяч 798 тестувань (з них методом ПЛР – 15 456, методом ІФА – 2 494 та експрес-тестами – 12 848).

За весь час пандемії в Україні захворіло 2 мільйони 265 тисяч 912 осіб, 53 255 хворих померли, подолали вірусу 2 мільйони 196 тисяч 827 осіб. Загалом проведено 11 667 597 ПЛР-тестувань.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП