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В Украине за сутки 695 новых случаев коронавируса и 17 смертей

Воскресенье, 15 августа 2021, 08:44
Фото day.kyiv.ua

За сутки 14 августа в Украине зафиксировали 695 новых подтвержденных случаев коронавируса, из них 50 случаев среди детей и 5 среди медиков, 17 больных умерли.

Источник: МОЗ

Дословно: "За прошедшие сутки госпитализированы – 569 человек, выздоровели – 238 человек".

Детали: Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (87), Ивано-Франковской (60), Одесской (59), Днепропетровской (58) и Харьковской (53) областях.

За сутки сделали 30 тысяч 798 тестирований (из них методом ПЦР – 15 456, методом ИФА – 2 494 и экспресс-тестами – 12 848).

За все время пандемии в Украине заболело 2 миллиона 265 тысяч 912 человек, 53 255 больных умерли, преодолели вируса 2 миллиона 196 тысяч 827 человек. Всего проведено 11 667 597 ПЦР-тестирования.

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Украинская правда
Темы: Украинакоронавирус
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