COVID-вакцинація: за суботу зробили понад 76 тисяч щеплень

За добу 14 серпня 76 148 людей вакцинували проти COVID-19, зокрема одну дозу отримали 46 371 людина, повністю імунізовані – 29 777 людей.

Джерело: МОЗ у Facebook

Деталі: Протягом доби працювали 539 мобільних бригад, 1 545 пунктів та 376 центрів вакцинації.

Із початку вакцинальної кампанії щеплено 4 691 020 людей, з них отримали одну дозу – 4 691 018 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 2 718 680 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).

Загалом проведено 7 409 698 щеплень.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП