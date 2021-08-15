COVID-вакцинация: за субботу сделали более 76 тысяч прививок

За сутки 14 августа 76 148 человек вакцинировали против COVID-19, в частности одну дозу получили 46 371 человек, полностью иммунизированы – 29 777 человек.

Источник: МОЗ в Facebook

Детали: В течение суток работали 539 мобильных бригад, 1 545 пунктов и 376 центров вакцинации.

С начала прививочной кампании привито 4 691 020 человек, из них получили одну дозу – 4 691 018 человек полностью иммунизированы и получили две дозы – 2 718 680 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом).

Всего проведено 7 409 698 прививок.

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