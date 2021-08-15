Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

COVID-вакцинация: за субботу сделали более 76 тысяч прививок

Воскресенье, 15 августа 2021, 09:22
COVID-вакцинация: за субботу сделали более 76 тысяч прививок
Фото с Facebook МОЗ

За сутки 14 августа 76 148 человек вакцинировали против COVID-19, в частности одну дозу получили 46 371 человек, полностью иммунизированы – 29 777 человек.

Источник: МОЗ в Facebook

Детали: В течение суток работали 539 мобильных бригад, 1 545 пунктов и 376 центров вакцинации.

С начала прививочной кампании привито 4 691 020 человек, из них получили одну дозу – 4 691 018 человек полностью иммунизированы и получили две дозы – 2 718 680 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом).

Всего проведено 7 409 698 прививок.

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Украинская правда
Темы: вакцинациякоронавирусМинздрав
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

Все новости...
вакцинация
В Украине планируют вакцинировать 260 тысяч детей от кори – Кузин
Нужно ли вакцинироваться и продолжать действие COVID-сертификата – объясняет Минздрав
Нужно ли изолировать вакцинированного ребенка после контакта с больным ветрянкой – объясняет Минздрав
Последние новости
06:24
Нетаньяху назвал три "предпосылки для мира" в Секторе Газа
05:38
Генштаб опроверг информацию о гибели более 100 бойцов на Авдеевском направлении
05:22
ОбновленоВ Киеве и области была воздушная тревога из-за ракетной опасности
04:32
ФБР расследует угрозы судьям после снятия Трампа с президентских выборов – CNN
03:50
В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук
03:22
фото, видеоВ оккупированной Феодосии прогремели мощные взрывы, возник пожар в порту
02:28
Законопроект о мобилизации предлагает электронные повестки и изменение призывного возраста
01:36
Оккупанты в очередной раз перекрывали Крымский мост
00:54
Враг ударил по Сумщине из артиллерии и минометов, над областью сбит FPV-дрон
00:02
ОбновленоРоссияне запускали ударные БПЛА с юга
Все новости...
Реклама: