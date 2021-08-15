Кількість загиблих в результаті повеней у Туреччині зросла до 57

Влада Туреччини заявила, що число загиблих в результаті повеней в чорноморському регіоні країни зросло до 57.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Hurriyet.

Згідно із заявою Управління з надзвичайних ситуацій (AFAD), в провінції Кастамону загинули 48 осіб. Ще вісім людей загинули в провінції Синоп і один – в провінції Бартин.

В цілому 62 людини зникли безвісти в Кастамону і 14 – в Синопі. У трьох провінціях є як мінімум 454 серйозно пошкоджених і зруйнованих будівлі.

Згідно із заявою губернатора Бартин, в результаті повені було зруйновано 13 мостів, а щонайменше 45 будівель були серйозно пошкоджені.

У заяві говориться, що в постраждалих від повені районах тривають рятувальні та гуманітарні операції.

За даними AFAD, близько 918 робітників у Бартині, 3547 осіб в Кастамону і 1910 осіб в Синопі проводять роботи із надання допомоги в постраждалих районах.

В цілому 341 осіб в Бартині, 1580 осіб в Кастамону і 533 людини в Синопі були евакуйовані в безпечні райони на вертольотах і човнах.

Раніше постраждалі регіони були оголошені зоною лиха. Мешканці зможуть відстрочити сплату податків, а місцевим торговцям буде дозволено відкладати виплати в інститут соціального забезпечення країни.

Також буде надана допомога для покриття втрат майна, транспортних засобів і робочих місць. Погашення кредитів підприємствам також буде відкладено.

Нагадаємо, на півдні Туреччини майже два тижні боролися з масштабними лісовими пожежами, які загрожували туристичним районам.

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