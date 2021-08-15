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Количество погибших в результате наводнений в Турции возросло до 57

Воскресенье, 15 августа 2021, 10:09
Фото hurriyetdailynews.com

Власти Турции заявили, что число погибших в результате наводнений в черноморском регионе страны выросло до 57.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Hurriyet.

Согласно заявлению Управления по управлению стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями (AFAD), в провинции Кастамону погибли 48 человек. Еще восемь человек погибли в провинции Синоп и один – в провинции Бартын.

В общей сложности 62 человека пропали без вести в Кастамону и 14 – в Синопе. В трех провинциях есть как минимум 454 серьезно поврежденных и разрушенных здания.

Согласно заявлению губернатора Бартына, в результате наводнения было разрушено 13 мостов, а по меньшей мере 45 зданий были серьезно повреждены.

В заявлении говорится, что в пострадавших от наводнения районах продолжаются спасательные и гуманитарные операции.

По данным AFAD, около 918 рабочих в Бартыне, 3547 человек в Кастамону и 1910 человек в Синопе проводят работы по оказанию помощи в пострадавших районах.

Агентство по управлению стихийными бедствиями сообщило, что в общей сложности 341 человек в Бартыне, 1580 человек в Кастамону и 533 человека в Синопе были эвакуированы в безопасные районы на вертолетах и ​​лодках.

Ранее пострадавшие регионы были объявлены зоной бедствия. Жители смогут отсрочить уплату налогов, а местным торговцам будет разрешено откладывать выплаты в институт социального обеспечения страны.

Также будет оказана помощь для покрытия потерь имущества, транспортных средств и рабочих мест. Погашение кредитов предприятиям также будет отложено.

Темы: Турциястихийное бедствие
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