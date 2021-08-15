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У Києві на два дні призупинять вакцинацію

Неділя, 15 серпня 2021, 10:34
У Києві на два дні призупинять вакцинацію
Фото vaccination.covid19.gov.ua

Центри вакцинації у столиці призупинять свою роботу 23 та 24 серпня у зв’язку зі святкуванням Дня Незалежності.

Джерело: сайт Київської адміністрації

Дослівно: "Увага! У зв’язку з відзначенням 30-ї річниці Незалежності України 23 та 24 серпня не працюватимуть Центр масової вакцинації (у МВЦ) та вакцинальні пункти у медичних закладах столиці".

Деталі: КМДА пропонує киянам, у першу чергу тим, які у зазначені дати мають пройти ревакцинацію, щепитися другою дозою вакцини від COVID-19 раніше або з 25 серпня.

Українська правда

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Теми: Київвакцинаціякоронавірус
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