В Киеве на два дня приостановят вакцинацию

Центры вакцинации в столице приостановят свою работу 23 и 24 августа в связи с празднованием Дня Независимости.

Источник: сайт Киевской администрации

Дословно: "Внимание! В связи с празднованием 30-й годовщины Независимости Украины 23 и 24 августа не будут работать Центр массовой вакцинации (в МВЦ) и прививочные пункты в медицинских учреждениях столицы".

Детали: КГГА предлагает киевлянам, в первую очередь тем, кто в указанные даты должен пройти ревакцинацию, привиться второй дозой вакцины от COVID-19 раньше или с 25 августа.