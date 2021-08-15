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В Киеве на два дня приостановят вакцинацию

Воскресенье, 15 августа 2021, 10:34
Фото vaccination.covid19.gov.ua

Центры вакцинации в столице приостановят свою работу 23 и 24 августа в связи с празднованием Дня Независимости.

Источник: сайт Киевской администрации

Дословно: "Внимание! В связи с празднованием 30-й годовщины Независимости Украины 23 и 24 августа не будут работать Центр массовой вакцинации (в МВЦ) и прививочные пункты в медицинских учреждениях столицы".

Детали: КГГА предлагает киевлянам, в первую очередь тем, кто в указанные даты должен пройти ревакцинацию, привиться второй дозой вакцины от COVID-19 раньше или с 25 августа.

Украинская правда
Темы: Киеввакцинациякоронавирус
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