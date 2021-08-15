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В Угорщині перекинувся пасажирський автобус, 8 загиблих

Неділя, 15 серпня 2021, 10:43
ФОТО 444.HU

Вісім людей загинули і десятки отримали травми в результаті аварії пасажирського автобуса рано вранці у неділю.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на 444.hu.

В результаті ДТП також двоє пасажирів отримали серйозні травми і ще 46 осіб отримали легкі травми.

Поліція повідомила, що автобус з невідомих причин перекинувся о 04:55 на захід від Будапешта на автомагістралі M7.

ЗМІ повідомляють, що автобус з угорським номерним знаком, в якому перебувало понад 50 пасажирів, врізався в опору шляхопроводу, а потім зіхав у кювет. Не виключено, що водій заснув за кермом. 

 
Фото 444.hu

Чотирнадцять пасажирів врятували пожежники, інші покинули автобус самостійно.

Нагадаємо, у Туреччині протягом трьох днів сталися три аварії з пасажирськими автобусами, в результаті яких загинули 23 людини.

Теми: УгорщинаДТПжертви


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