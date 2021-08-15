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В Венгрии перевернулся пассажирский автобус, 8 погибших

Воскресенье, 15 августа 2021, 10:43
ФОТО 444.HU

Восемь человек погибли и десятки получили травмы в результате аварии пассажирского автобуса в ночь на воскресенье.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на 444.hu.

В результате ДТП двое пассажиров получили серьезные травмы и еще 46 человек получили легкие травмы. 

Полиция сообщила, что автобус по неизвестным причинам перевернулся в 04:55 к западу от Будапешта на автомагистрали M7.

СМИ сообщают, что автобус с венгерским номерным знаком, в котором находилось более 50 пассажиров, врезался в опору путепровода. Не исключено, что водитель заснул за рулем. 

 
Фото 444.hu

Четырнадцать пассажиров спасли пожарные, остальные покинули автобус самостоятельно.

Напомним, в Турции в течение трех дней произошли три аварии с пассажирскими автобусами, в результате которых погибли 23 человека.

Темы: ВенгрияДТПжертвы
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