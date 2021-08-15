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Трирічна дитина загинула в Одесі: випала з вікна

Неділя, 15 серпня 2021, 11:17
Трирічна дитина загинула в Одесі: випала з вікна
Фото sykhiv.media

Трирічний хлопчик загинув в Одесі, випавши з вікна 3-го поверху багатоповерхівки.

Джерело: поліція Одеської області

Дослівно: "Дитина випала з вікна квартири на третьому поверсі багатоповерхівки на вулиці Генуезькій. Для встановлення обставин трагедії на місці події працює слідчо-оперативна група".

Деталі: Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 115 ККУ з позначкою "нещасний випадок".

Поліція закликає батьків не залишати маленьких діток без нагляду і пильнувати, щоб малюки не гралися біля відкритих вікон.  

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Українська правда

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Теми: Одесадіти
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