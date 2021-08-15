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Трехлетний ребенок погиб в Одессе: выпал из окна

Воскресенье, 15 августа 2021, 11:17
Трехлетний ребенок погиб в Одессе: выпал из окна
Фото sykhiv.media

Трехлетний мальчик погиб в Одессе, выпав из окна 3-го этажа многоэтажки.

Источник: полиция Одесской области

Дословно: "Ребенок выпал из окна квартиры на третьем этаже многоэтажки на улице Генуэзской. Для установления обстоятельств трагедии на месте происшествия работает следственно-оперативная группа".

Детали: Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 115 УК с пометкой "несчастный случай".

Полиция призывает родителей не оставлять маленьких детей без присмотра и следить, чтобы дети не игрались у открытых окон.

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Украинская правда

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Темы: Одессадети
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