Таліби увійшли до Кабулу, уряд Афганістану готується до мирної передачі влади

В Афганістані таліби проводять наступ на столицю Кабул з усіх напрямків, афганський уряд заявив про "мирний перехід влади".

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням BBC.

Виконуючий обов'язки міністра внутрішніх справ Афганістану у зверненні по телебаченню заявив, що буде "мирний перехід влади" до перехідного уряду. Він сказав, що Кабул не зазнає нападу.

Інформаційне агентство Associated Press з посиланням на представника Афганістану заявило, що переговірники "Талібану" прямують до президентського палацу, щоб підготуватися до "передачі" влади.

Раніше керівники талібів наказали утриматися від насильства у Кабулі, дозволити безпечний вихід усім, хто бажатиме залишити місто.

У неділю вранці таліби оголосили про взяття під контроль важливого стратегічного міста Джелалабад, який дає їм контроль над дорогою, яка веде до пакистанського міста Пешавар, однією з головних магістралей в Афганістані.

У суботу таліби захопили місто Мазарі-Шаріф на півночі країни. Обидва міста були взяті під контроль з невеликими бойовими діями.

Президент Афганістану Ашраф Гані проводить екстрені переговори з представником США Залмаєм Халілзадом та високопосадовцями НАТО.

За даними AFP у районі посольства США в Кабулі приземляються гелікоптери. Співробітників посольства переправляють в аеропорт, де американці посилили свою присутність кількома тисячами військових.

Аеропорт Кабул наразі єдиний шлях з країни після того, як таліби взяли під контроль останній прикордонний перехід у неділю в Торхамі. Міністр внутрішніх справ Пакистану повідомив, що Пакистан припинив транскордонний рух там після захоплення бойовиками.