Талибы вошли в Кабул, правительство Афганистана готовится к мирной передаче власти
В Афганистане талибы проводят наступление на столицу Кабул по всем направлениям, афганское правительство заявило о "мирном переходе власти".
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой BBC.
Исполняющий обязанности министра внутренних дел Афганистана в обращении по телевидению заявил, что будет "мирный переход власти" к переходному правительству. Он сказал, что Кабул не подвергнется нападению.
Информационное агентство Associated Press со ссылкой на представителя Афганистана заявило, что переговорщики "Талибана" направляются к президентскому дворцу, чтобы подготовиться к "передаче" власти.
Ранее руководители талибов приказали воздержаться от насилия в Кабуле и разрешить безопасный выход всем, кто захочет покинуть город.
В воскресенье утром талибы объявили о взятии под контроль важного стратегического города Джелалабад, который дает им контроль над дорогой, ведущей к пакистанскому городу Пешавар, одной из главных магистралей в Афганистане.
В субботу талибы захватили город Мазари-Шариф на севере страны. Оба города были взяты под контроль с небольшими боевыми действиями.
Президент Афганистана Ашраф Гани проводит экстренные переговоры с представителем США Залмаем Халилзаде и чиновниками НАТО.
По данным AFP в районе посольства США в Кабуле приземляются вертолеты. Сотрудников посольства переправляют в аэропорт, где американцы усилили свое присутствие несколькими тысячами военных.
Аэропорт Кабул единственный путь из страны после того, как талибы взяли под контроль последний пограничный переход в воскресенье в Торхаме. Министр внутренних дел Пакистана сообщил, что Пакистан прекратил трансграничное движение там после захвата боевиками.