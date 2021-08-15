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Талибы вошли в Кабул, правительство Афганистана готовится к мирной передаче власти

Воскресенье, 15 августа 2021, 13:13
Талибы вошли в Кабул, правительство Афганистана готовится к мирной передаче власти
Фото с Twitter ЕП

В Афганистане талибы проводят наступление на столицу Кабул по всем направлениям, афганское правительство заявило о "мирном переходе власти".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой BBC.

Исполняющий обязанности министра внутренних дел Афганистана в обращении по телевидению заявил, что будет "мирный переход власти" к переходному правительству. Он сказал, что Кабул не подвергнется нападению.

Информационное агентство Associated Press со ссылкой на представителя Афганистана заявило, что переговорщики "Талибана" направляются к президентскому дворцу, чтобы подготовиться к "передаче" власти.

Ранее руководители талибов приказали воздержаться от насилия в Кабуле и разрешить безопасный выход всем, кто захочет покинуть город.

В воскресенье утром талибы объявили о взятии под контроль важного стратегического города Джелалабад, который дает им контроль над дорогой, ведущей к пакистанскому городу Пешавар, одной из главных магистралей в Афганистане.

В субботу талибы захватили город Мазари-Шариф на севере страны. Оба города были взяты под контроль с небольшими боевыми действиями.

Президент Афганистана Ашраф Гани проводит экстренные переговоры с представителем США Залмаем Халилзаде и чиновниками НАТО.

По данным AFP в районе посольства США в Кабуле приземляются вертолеты. Сотрудников посольства переправляют в аэропорт, где американцы усилили свое присутствие несколькими тысячами военных.

Аэропорт Кабул единственный путь из страны после того, как талибы взяли под контроль последний пограничный переход в воскресенье в Торхаме. Министр внутренних дел Пакистана сообщил, что Пакистан прекратил трансграничное движение там после захвата боевиками.

Темы: Афганистан
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