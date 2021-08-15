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У Британії викликають парламент з канікул через ситуацію в Афганістані

Неділя, 15 серпня 2021, 14:36
Фото wikipedia.org

Уряд Великої Британії наступного тижня скличе парламент, який перебуває на канікулах, для обговорення ситуації в Афганістані.

Як повідомляє "Європейська правда", таку інформацію поширив телеканал Sky News, посилаючись на джерела в канцелярії прем'єр-міністра Бориса Джонсона.

Час засідання буде підтверджений спікером Палати громад сером Ліндсі Хойлом. Британські депутати розійшлися на літні канікули 22 липня і повинні були повернутися тільки 6 вересня.

Заклики до депутатів повернутися до Вестмінстеру в останні дні посилюються, оскільки таліби продовжують досягати успіхів на тлі виведення військ США, Британії і НАТО.

Лідер лейбористів сер Кейр Стармер був серед тих, хто закликав до такого кроку, заявивши раніше в неділю: "Ситуація в Афганістані глибоко шокує і, здається, погіршується з кожною годиною".

Британія в даний час евакуює британських громадян і місцевих перекладачів – 600 військовослужбовців відправляються для допомоги в цій роботі.

Як повідомляє The Sunday Telegraph, посол Британії в Афганістані сер Лорі Брістоу вилітає з країни в неділю ввечері.

Нагадаємо, в Афганістані таліби увійшли до столиці Кабулу, афганський уряд заявив про "мирний перехід влади".

Теми: АфганістанВелика Британія


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