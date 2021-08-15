Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

В Британии созывают парламент с каникул из-за ситуации в Афганистане

Воскресенье, 15 августа 2021, 14:36
Фото wikipedia.org

Правительство Великобритании на следующей неделе созовет находящийся на каникулах парламент для обсуждения ситуации в Афганистане и дальнейших действий Лондона.

Как сообщает "Европейская правда", такую информацию распространил телеканал Sky News, ссылаясь на источники в канцелярии премьер-министра Бориса Джонсона.

Время заседания будет подтверждено спикером Палаты общин сэром Линдси Хойлом. Британские депутаты разошлись на летние каникулы 22 июля и должны были вернуться только 6 сентября.

Призывы к депутатам вернуться в Вестминстер в последние дни усиливаются, поскольку талибы продолжают добиваться успехов на фоне вывода войск США, Великобритании и НАТО.

Лидер лейбористов сэр Кейр Стармер был среди тех, кто призывал к такому шагу, заявив ранее в воскресенье: "Ситуация в Афганистане глубоко шокирует и, кажется, ухудшается с каждым часом".

Великобритания в настоящее время эвакуирует британских граждан и местных переводчиков – 600 военнослужащих отправляются для помощи в этой работе.

Как сообщает The Sunday Telegraph, посол Великобритании в Афганистане сэр Лори Бристоу вылетает из страны в воскресенье вечером.

Напомним, в Афганистане талибы вошли в столицу Кабул, афганское правительство заявило о "мирном переходе власти".

Темы: АфганистанВеликобритания
powered by lun.ua
Главное сегодня

фото, видеоТалибы заняли президентский дворец и готовятся провозгласить Исламский эмират

В полиции назвали три версии гибели мэра Кривого Рога

Президент Афганистана объяснил, почему выехал из страны

видеоВолонтеры нашли ребенка, потерявшегося на Говерле

Смерть мэра Кривого Рога: Зеленский взял дело под личный контроль

Погода: украинцев предупреждают о надвигающейся жаре

Все новости...
Афганистан
Президент Афганістану Ашраф Гані складе свої повноваження в найближчі кілька годин.
Талибы отпускают заключенных крупнейшей в Афганистане тюрьмы
Талибы вошли в Кабул, правительство Афганистана готовится к мирной передаче власти
Последние новости
00:55
Наводнение в Турции: число погибших возросло до 64 человек
00:17
С Кабула эвакуировали 30 украинцев
23:56
видео, фотоВ аэропорту Кабула отменили все коммерческие рейсы, слышны выстрелы
23:18
В Чернобыльскую зону отчуждения возвращаются туристы
22:49
видеоНа Одесчине произошел пожар в порту
22:23
фото, видеоТалибы заняли президентский дворец и готовятся провозгласить Исламский эмират
21:58
В полиции назвали три версии гибели мэра Кривого Рога
21:29
Президент Афганистана объяснил, почему выехал из страны
20:57
Полиция нашла напавших на журналиста Кужельного, им вручили подозрения
20:16
видеоВолонтеры нашли ребенка, потерявшегося на Говерле
Все новости...