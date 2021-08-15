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В Британии созывают парламент с каникул из-за ситуации в Афганистане

Воскресенье, 15 августа 2021, 14:36
В Британии созывают парламент с каникул из-за ситуации в Афганистане
Фото wikipedia.org

Правительство Великобритании на следующей неделе созовет находящийся на каникулах парламент для обсуждения ситуации в Афганистане и дальнейших действий Лондона.

Как сообщает "Европейская правда", такую информацию распространил телеканал Sky News, ссылаясь на источники в канцелярии премьер-министра Бориса Джонсона.

Время заседания будет подтверждено спикером Палаты общин сэром Линдси Хойлом. Британские депутаты разошлись на летние каникулы 22 июля и должны были вернуться только 6 сентября.

Призывы к депутатам вернуться в Вестминстер в последние дни усиливаются, поскольку талибы продолжают добиваться успехов на фоне вывода войск США, Великобритании и НАТО.

Лидер лейбористов сэр Кейр Стармер был среди тех, кто призывал к такому шагу, заявив ранее в воскресенье: "Ситуация в Афганистане глубоко шокирует и, кажется, ухудшается с каждым часом".

Великобритания в настоящее время эвакуирует британских граждан и местных переводчиков – 600 военнослужащих отправляются для помощи в этой работе.

Как сообщает The Sunday Telegraph, посол Великобритании в Афганистане сэр Лори Бристоу вылетает из страны в воскресенье вечером.

Напомним, в Афганистане талибы вошли в столицу Кабул, афганское правительство заявило о "мирном переходе власти".

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Темы: АфганистанВеликобритания
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