У центрі Дніпра пролунав вибух: двоє загиблих

Двоє людей загинули у результаті вибуху – за попередніми даними, газу – у будинку в центрі Дніпра.

Джерело: поліція Дніпропетровської області, ДСНС

Дослівно поліція: "15 серпня близько 08:50 до поліції надійшло повідомлення про вибух у житловому приміщенні на першому поверсі двоповерхового будинку на вулиці Шмідта в Центральному районі м. Дніпро. Внаслідок події загинули чоловік та жінка, які на момент вибуху перебували у квартирі".

Деталі: Загиблі 1980 та 1961 років народження.

За попередньою інформацією, в домоволодінні стався вибух газоповітряної суміші.

На місці події працюють слідчо-оперативна група, працівники ДСНС та представники газовоі служби.

Вирішується питання про відкриття кримінальних проваджень за ст. 115 (з поміткою – нещасний випадок) та ч. 2 ст. 367 (службова недбалість) ККУ.