В центре Днепра прогремел взрыв: двое погибших

Два человека погибли в результате взрыва – по предварительным данным, газа – в доме в центре Днепра.

Источник: полиция Днепропетровской области, ГСЧС

Дословно полиция: "15 августа около 8:50 в полицию поступило сообщение о взрыве в жилом помещении на первом этаже двухэтажного дома на улице Шмидта в Центральном районе г. Днепр. В результате происшествия погибли мужчина и женщина, которые в момент взрыва находились в квартире".

Детали: Погибшие 1980 и 1961 годов рождения.

По предварительной информации, в домовладении произошел взрыв газовоздушной смеси.

На месте происшествия работают следственно-оперативная группа, работники ГСЧС и представители газовой службы.

Решается вопрос о возбуждении уголовных производств по ст. 115 (с пометкой – несчастный случай) и ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) УК.