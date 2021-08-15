Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В центре Днепра прогремел взрыв: двое погибших

Воскресенье, 15 августа 2021, 14:58
В центре Днепра прогремел взрыв: двое погибших
Фото ГСЧС

Два человека погибли в результате взрыва – по предварительным данным, газа – в доме в центре Днепра.

Источник: полиция Днепропетровской области, ГСЧС

Дословно полиция: "15 августа около 8:50 в полицию поступило сообщение о взрыве в жилом помещении на первом этаже двухэтажного дома на улице Шмидта в Центральном районе г. Днепр. В результате происшествия погибли мужчина и женщина, которые в момент взрыва находились в квартире". 

 

Детали: Погибшие 1980 и 1961 годов рождения.

По предварительной информации, в домовладении произошел взрыв газовоздушной смеси. 

 

На месте происшествия работают следственно-оперативная группа, работники ГСЧС и представители газовой службы.

Решается вопрос о возбуждении уголовных производств по ст. 115 (с пометкой – несчастный случай) и ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) УК.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Днепрвзрывгазжертвы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

Все новости...
Днепр
Российские "военкоры" опасаются, что Украина может форсировать Днепр – ISW
Воды по колено: Ермак показал страшное фото Днепра после подрыва оккупантами Каховской ГЭС
СБУ задержала "правую руку" миллиардера РФ, который вывозил из Украины титан для "Калибров"
Последние новости
06:24
Нетаньяху назвал три "предпосылки для мира" в Секторе Газа
05:38
Генштаб опроверг информацию о гибели более 100 бойцов на Авдеевском направлении
05:22
ОбновленоВ Киеве и области была воздушная тревога из-за ракетной опасности
04:32
ФБР расследует угрозы судьям после снятия Трампа с президентских выборов – CNN
03:50
В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук
03:22
фото, видеоВ оккупированной Феодосии прогремели мощные взрывы, возник пожар в порту
02:28
Законопроект о мобилизации предлагает электронные повестки и изменение призывного возраста
01:36
Оккупанты в очередной раз перекрывали Крымский мост
00:54
Враг ударил по Сумщине из артиллерии и минометов, над областью сбит FPV-дрон
00:02
ОбновленоРоссияне запускали ударные БПЛА с юга
Все новости...
Реклама: