Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Чоловік напав на поліцейського і медика під час виклику: полісмен загинув

Неділя, 15 серпня 2021, 15:42
Чоловік напав на поліцейського і медика під час виклику: полісмен загинув
Фото pixabay.com

Працівник Каховського відділу поліції загинув під час виконання службових обов’язків у с. Веселе на Херсонщині, медик, який також прибув на виклик, отримав ножові поранення.

Джерело: поліція Херсонської області

Дослівно поліція: "15 серпня вранці в с. Веселе Новокаховської міської громади під час обслуговування виклику ножові поранення отримали працівник сектору реагування патрульної поліції та представник служби "103". На жаль, для інспектора поліції отримане поранення виявилося несумісним з життям". 

 
Фото поліції

Деталі: Поліцію і швидку викликала близько 7 ранку мешканка Веселого. Жінка повідомила, що у її 44-річного сина, який перебуває на обліку, сталося різке загострення психічної хвороби, і вона його замкнула в літній кухні.

Коли поліцейський та медик зайшли на подвір’я, хворий чоловік, виламавши двері, із ножом в руках вибіг назовні та наніс ножові поранення фельдшеру та 43-річному старшому сержанту поліції.

Поліцейський помер дорогою до лікарні. Життю медпрацівника загрози немає.

Зловмисника затримали бійці роти поліції особливого призначення, які прибули на допомогу.

За даним фактом відкрите кримінальне провадження за ст.348 ККУ ("Посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця" – караються позбавленням волі на строк від 9 до 15 років або довічним позбавленням волі).

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: поліціяХерсонська область
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Усі новини...
поліція
До поліції Київщини подали понад 6 тисяч заяв про розшук ухилянтів
За час війни на Київщині загинуло 1376 людей, зниклих безвісти 317 – Нєбитов
На Одещині через отруєння алкоголем 4 людей загинули, 7 у лікарні
Останні новини
09:33
Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни
09:21
Помер чиновник, який підірвався на російській міні у Бєлгородській області
09:05
Пристайко застеріг від "креативу" з призначенням посла у Британії
08:50
Уночі росіяни атакували Херсон: є поранені цивільні
08:38
У Литві натякнули Орбану на потребу вийти з ЄС
08:21
Збройні сили знищили ще близько тисячі окупантів
08:18
оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті
07:38
На Авдіївському напрямку наші воїни за добу відбили 34 атаки – Генштаб
07:02
У США засудили експрацівника ФБР за роботу на російського олігарха
06:05
ISW проаналізував російський план окупації України до 2026 року, що опублікував Bild
Усі новини...
Реклама: