Чоловік напав на поліцейського і медика під час виклику: полісмен загинув

Працівник Каховського відділу поліції загинув під час виконання службових обов’язків у с. Веселе на Херсонщині, медик, який також прибув на виклик, отримав ножові поранення.

Джерело: поліція Херсонської області

Дослівно поліція: "15 серпня вранці в с. Веселе Новокаховської міської громади під час обслуговування виклику ножові поранення отримали працівник сектору реагування патрульної поліції та представник служби "103". На жаль, для інспектора поліції отримане поранення виявилося несумісним з життям".

Фото поліції

Деталі: Поліцію і швидку викликала близько 7 ранку мешканка Веселого. Жінка повідомила, що у її 44-річного сина, який перебуває на обліку, сталося різке загострення психічної хвороби, і вона його замкнула в літній кухні.

Коли поліцейський та медик зайшли на подвір’я, хворий чоловік, виламавши двері, із ножом в руках вибіг назовні та наніс ножові поранення фельдшеру та 43-річному старшому сержанту поліції.

Поліцейський помер дорогою до лікарні. Життю медпрацівника загрози немає.

Зловмисника затримали бійці роти поліції особливого призначення, які прибули на допомогу.

За даним фактом відкрите кримінальне провадження за ст.348 ККУ ("Посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця" – караються позбавленням волі на строк від 9 до 15 років або довічним позбавленням волі).