Мужчина напал на полицейского и медика во время вызова: полицейский погиб

Сотрудник Каховского отдела полиции погиб при исполнении служебных обязанностей в с. Веселое в Херсонской области, медик, который также прибыл на вызов, получил ножевые ранения.

Источник: полиция Херсонской области

Дословно полиция: "15 августа утром в с. Веселое Новокаховского городского общества при обслуживании вызова ножевые ранения получили сотрудник сектора реагирования патрульной полиции и представитель службы "103". К сожалению, для инспектора полиции полученное ранение оказалось несовместимым с жизнью".

Фото полиции

Детали: Полицию и скорую вызвала около 7 утра жительница Веселого. Женщина сообщила, что у ее 44-летнего сына, который находится на учете, произошло резкое обострение психической болезни, и она его заперла в летней кухне.

Когда полицейский и медик зашли во двор, больной мужчина, взломав дверь, с ножом в руках выбежал наружу и нанес ножевые ранения фельдшеру и 43-летнему старшему сержанту полиции.

Полицейский скончался по дороге в больницу. Жизни медработника угрозы нет.

Злоумышленника задержали бойцы роты полиции особого назначения, которые прибыли на помощь.

По данному факту открыто уголовное производство по ст.348 УК ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего" – наказываются лишением свободы на срок от 9 до 15 лет или пожизненным лишением свободы).