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Дефлімпійська збірна України з пляжного волейболу виборола два золота й срібло

Неділя, 15 серпня 2021, 16:21

З 9 по 14 серпня у місті Сулеюв у Польщі проходив 3 всесвітній чемпіонат з пляжного волейболу серед нечуючих. "Золото" на ньому здобули дві команди з України.

Джерело: трансляція спортивного заходу

Деталі: Україну на чемпіонаті представляли по 2 чоловічі та жіночі команди.

Українці Олександр Полторацький та Микола Цапкаленко здолали у фіналі команду з Росії з рахунком 2:0.

Інша чоловіча команда з України (Дмитро Донченко та Сергій Тарасов) посіла 5 місце.

Жінки розділили між собою золоті та срібні нагороди, адже у фіналі дві українські команди у складі Анна Затилкіна - Юлія Черненко та Юлія Ярошевська - Софія Яцкова змагались між собою.

 
 

Українська правда
Теми: спортУкраїна


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